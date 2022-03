Policial militar que foi espancado está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste - Divulgação

Policial militar que foi espancado está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona OesteDivulgação

Publicado 21/03/2022 14:29 | Atualizado 21/03/2022 14:43

Rio - O soldado da Polícia Militar espancado e baleado na comunidade do Karatê, na Cidades de Deus, na Zona Oeste do Rio, está internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A vítima, de 39 anos, foi torturada na noite de sábado (19) e entregue aos militares do 18º BPM (Jacarepaguá), após criminosos perceberem a chegada da polícia ao local.

A vítima é lotada no 4º BPM (São Cristóvão). De acordo com a Polícia Civil, a 32ª DP (Taquara) aguarda o policial militar receber alta médica para prestar depoimento. A distrital instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e as investigações estão em andamento.

Na ocasião, segundo a Polícia Militar, o 18º BPM foi acionado para verificar uma ocorrência em que um policial militar de folga foi encontrado ferido por disparo de arma de fogo e com sinais de agressão, na Cidade de Deus. O soldado foi atingido por disparos no abdômen, nádegas, joelho esquerdo, coxas e pé esquerdo. Ele sofreu ainda um corte na testa.

De acordo com relatos dos agentes, os criminosos perceberam a movimentação de viaturas da PM e deram ordem para que um morador retirasse a vítima da favela. Em seguida, os marginais entregaram aos PMs, através de moradores, a moto Honda CB 500F, de cor preta, da vítima e sua identidade militar. Quando foi levado para o hospital, o policial estava sem arma e parcialmente consciente.