Policial foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 20/03/2022 13:41 | Atualizado 20/03/2022 14:05

Rio - Um policial militar foi espancado e baleado em oito pontos do corpo por bandidos da localidade do Karatê, na Cidade de Deus, na Zona Oeste. A tortura ocorreu na noite deste sábado (19). O soldado da PM, lotado no 4º BPM (São Cristóvão), de 39 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Policiais do 18º Batalhão da PM(Jacarepaguá) foram acionados para o Karatê, por volta das 23h55, depois de serem informados sobre um policial estar sendo espancado por bandidos. De acordo com relatos dos agentes, os criminosos perceberam a movimentação de viaturas da PM e deram ordem para que um morador retirasse a vítima da favela.

Em seguida, os marginais entregaram aos PMs, através de moradores, a moto Honda CB 500F, de cor preta, da vítima e sua identidade militar. O soldado foi atingido por disparos no abdômen, nádegas, joelho esquerdo, coxas e pé esquerdo. Além disso, ele sofreu um corte na testa e tinha sinais de agressão. Ao ser levado para o hospital, o PM estava sem arma e parcialmente consciente. O estado de saúde dele é considerado estável.

De acordo com a Polícia Militar, o policial que sofreu as agressões estava de folga e permanece internado no Lourenço Jorge. Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato. “Os agentes aguardam a alta médica da vítima para depoimento na delegacia. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso”, diz nota da Polícia Civil.

Este ano, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 20 agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio: 12 deles morreram. Dos 20 agentes de segurança baleados, 18 eram policiais militares: 10 deles morreram. Ainda conforme o Fogo Cruzado, ao todo, 181 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio em 2021. Entre as vítimas, 82morreram. Os Policiais Militares foram a categoria mais afetada pela violência armada, representando 77% do total de baleados. Em comparação com 2020, quando142 agentes de segurança foram baleados, sendo 54 mortos e 88 feridos, houve aumento de 52% entre os mortos e de 13% entre os feridos.