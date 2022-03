Novos núcleos de chuva de moderada a forte se formam na Zona Norte da cidade - Reprodução

Novos núcleos de chuva de moderada a forte se formam na Zona Norte da cidadeReprodução

Publicado 20/03/2022 19:46 | Atualizado 20/03/2022 21:52

Rio-A cidade do Rio de Janeiro enfrenta chuva forte neste domingo (20). No início da noite, o município entrou em estágio de atenção. Com tanta água, foram formados 27 bolsões d'água em diversos pontos, a maioria na Zona Oeste, prejudicando o trânsito. Também houve uma queda de árvore na Rua Muniz Barreto, em Botafogo.

Entre 21h e 21h15, o Sistema Alerta Rio registrou chuva moderada em diversos pontos da Zona Norte e da Zona Oeste. Os núcleos de chuva mais intensos, que atuam na Baixada Fluminense e na Região Serrana, não devem chegar até o município do Rio.

No fim desta tarde, os bairros de Anchieta, na Zona Norte, Bangu e Campo Grande, ambos na Zona Oeste, registraram chuvas fortes, segundo o Alerta Rio. Por volta das 19h, a região da Muda, na Tijuca, Zona Norte, registra chuvas acima de 30 milímetros na última uma hora. Também chovia forte na Ilha do Governador, também na Zona Norte.



Por volta das 19h, segundo a SOS Raios, a cidade havia registrado 14 raios. De acordo com o Alerta Rio, até a madrugada desta segunda-feira (21) ainda há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, podendo ser forte em pontos isolados.



Há previsão de rajadas de ventos moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (entre 52 km/h e 76 km/h), devido à chegada de uma frente fria no município.

Rotina afetada

De acordo com o Centro de Operações Rio, o estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.