DHNSG investiga morte de homem no bairro do Fonseca, em NiteróiMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/03/2022 14:48

Rio - Um homem negro, de aproximadamente 47 anos, foi encontrado morto em uma rua próximo ao Hospital Municipal Getulinho, no Fonseca, em Niterói, na manhã desta segunda-feira (21). Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionada para fazer a remoção do cadáver por volta das 10h48 e, segundo os militares, o corpo não tinha marcas de tiros.



Uma equipe do 12º BPM (Niterói) também foi acionada para atender a ocorrência. No local, os PMs constataram o fato e solicitaram a perícia. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso.

O corpo foi encaminhado para o IML de Niterói e ainda não há informações da identidade da vítima e o que teria motivado a morte.