O policial civil Nilson Maia foi encontrado morto dentro do carro em Del CastilhoReprodução

Publicado 22/03/2022 17:33

Rio - O policial civil Nilson de Souza Maia, de 59 anos, que foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (22), em Del Castilho, estava há 33 anos na instituição. Lotado na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), ele era investigador e atuava na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter). A presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol/RJ), Marcia Bezerra, lamentou a morte do policial e ressaltou sobre os riscos da profissão.

"Existem dois momentos em que o policial é colocado em risco quando está em exposição. Um deles é quando está trabalhando e o outro quando está no seu lazer, fazendo compras e em qualquer outra atividade e é identificado como policial pelo bandido, podendo ser homem ou mulher. Por isso, o sindicato se preocupa tanto em melhorar a qualidade de vida do policial em serviço, como uma melhor renumeração", avalia Marcia.

De acordo com a presidente do Sindpol, por decreto, no ano de 2012, o estado deveria contar com 23 mil policiais civis. Neste ano, porém, a categoria conta com oito mil agentes. Conforme policiais militares, que estiveram no local, o carro de Maia estava, aparentemente, com uma marca de tiro no vidro do motorista. Foi encontrada uma cápsula deflagrada de pistola 380. No interior do veículo, os policiais arrecadaram uma pistola, um revólver e três carregadores.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, em 2021, 12 policiais civis foram baleados na Região Metropolitana do Rio: oito morreram e quatro ficaram feridos. Este ano, um policial civil foi baleado e morreu.

Sobre o crime, o policial civil foi encontrado morto, dentro do carro, na Rua Miranda Vale, próximo à Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho. O corpode Maia estava no banco do motorista do veículo. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de latrocínio, roubo seguido de morte. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.