Policiais da 74ª DP (Alcântara) investigam tentativa de homicídio em São GonçaloDivulgação

Publicado 22/03/2022 16:05 | Atualizado 22/03/2022 16:13

Rio - Um policial militar, que não teve o nome e nem o batalhão divulgado, entregou à 74ª DP (Alcântara) a arma que teria sido usada na tentativa de homicídio contra Jefferson Soares de Farias, 34, na madrugada de domingo (20) , em uma casa de shows em São Gonçalo. O agente estava de folga no momento do crime. Segundo a delegacia responsável por investigar o caso, está marcado para os próximos dias o depoimento de testemunhas que presenciaram a discussão seguido do tiroteio.