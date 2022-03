Briga em casa de show de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, termina com um homem baleado - Divulgação

Publicado 22/03/2022 15:08 | Atualizado 22/03/2022 16:19

Rio - A 74ª DP (Alcântara) investiga uma tentativa de homicídio contra Jefferson Soares de Farias, de 34 anos, na madrugada de domingo (20), em uma casa de shows na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em São Gonçalo, Região Metropolitana, após uma briga. De acordo com testemunhas, um grupo discutiu na frente do estabelecimento e um homem foi agredido e caiu no chão.

Em um vídeo gravado após a briga, é possível ver um outro homem de camisa preta saindo de um veículo e caminhando em direção à vítima no meio da Avenida. Ele dispara quatro vezes contra Jefferson, enquanto o primeiro homem permanece caído ao chão. A vítima também cai no chão, ao lado de um veículo branco.



Logo em seguida, algumas pessoas que estavam com o rapaz aparecem desesperados e o grupo envolvido na briga se afasta do local. Menos de dois minutos após os disparos, duas viaturas do 7º BPM (São Gonçalo) aparecem nas imagens. Segundo a Polícia Militar, as equipes estavam em patrulhamento no bairro Mutondo, quando foram alertados sobre uma pessoa ferida a tiros.

Veja as imagens:

Jefferson foi socorrido pela equipe ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e, de acordo com a direção da unidade, o paciente já recebeu alta. Um policial militar, que não teve o nome e nem a corporação divulgado, entregou à 74ª DP (Alcântara) a arma que teria sido usada na tentativa de homicídio. Testemunhas também serão ouvidas ainda nesta semana.

A casa de shows onde o crime ocorreu é bastante movimentada e procurada aos fins de semana. No momento do tiroteio havia muitos clientes no interior do estabelecimento e também na área externa. Não houve registro de outros feridos na confusão.