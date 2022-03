Doação de eletrodomésticos para as vítimas da chuva - Prefeitura de Petrópolis / Divulgação

Doação de eletrodomésticos para as vítimas da chuvaPrefeitura de Petrópolis / Divulgação

Publicado 22/03/2022 14:48 | Atualizado 22/03/2022 14:56

Rio - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, a secretária-chefe de gabinete, Luciane Bomtempo e o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo receberam, nesta terça-feira (22), após uma forte chuva atingir a cidade neste último fim de semana , uma doação de 50 geladeiras, 50 fogões e 50 lava-roupas (tanquinho) do Grupo Big, que administra uma rede de supermercados no Rio de Janeiro.

"Eu fiz questão de vir aqui receber essa doação. É muito importante garantir um novo lar com equipamentos novos para as famílias que já sofreram tanto. Através desse gesto vamos conseguir promover justiça social. Agradeço ao Grupo Big que escolheu ter um gesto de solidariedade com a cidade", agradeceu o prefeito. Para os diretores do Grupo Big, Jorge Herzog e Carlos Ely esse é um momento de unir forças para reconstruir a cidade. "Ficamos felizes de contribuir. Sabemos que será difícil, mas com a união de forças vamos conseguir recomeçar", pontuou Jorge.

De acordo com a pasta, mais de 700 contratos de aluguel foram formalizados pelas equipes da prefeitura até o momento. São famílias que estavam em abrigos ou desalojadas e que conseguiram um novo lar. Desde fevereiro, uma força-tarefa com cerca de 50 envolvidos, faz um trabalho para auxiliar as vítimas da chuva na busca por um imóvel seguro.

"Diariamente me reúno com essa equipe para juntos buscarmos soluções para os problemas que vão surgindo. Garantir uma moradia digna é nosso foco", afirmou Bomtempo.

Até esta terça-feira, 128 famílias receberam itens novos para mobiliar as residências. "Nosso foco agora é dar um pouco de conforto às pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade extrema. Seguimos atuando em diferentes frentes, tudo ao mesmo tempo, para tentar amenizar um pouco a situação em que estão", ressaltou o secretário Fernando Araújo.