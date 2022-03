Pedras atiradas contra o edifício, em Niterói, quebraram as janelas de dois apartamentos - Divulgação

Pedras atiradas contra o edifício, em Niterói, quebraram as janelas de dois apartamentos Divulgação

Publicado 22/03/2022 13:52

Rio - Uma mulher teve a janela de casa apedrejada pelo dono de um restaurante em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após realizar uma reclamação sobre o seu pedido na plataforma iFood. As câmeras de segurança do prédio onde a cliente mora flagraram o momento do ataque, que aconteceu na tarde da última quarta-feira (16).

Segundo a mulher, os proprietários do restaurante "Tempero com Amor" foram até a porta do seu edifício, localizado no bairro de Icaraí, fazendo ameaças e alegando que ela estava "dando calote" no estabelecimento. Pedras foram atiradas contra a janela do apartamento da mulher, danificando os vidros da casa dela, de sua vizinha e o piso da portaria do edifício. "Eu estava aterrorizada, chorando e com medo deles entrarem no prédio para fazer algo comigo", afirmou a vítima do ataque.

Os donos do estabelecimento, além de atirarem pedras na janela, xingaram e fizeram ameaças à cliente.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/jp53TPXWT7 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2022

Ao receber o pedido, horas antes do ocorrido, a consumidora constatou que a qualidade da refeição estava ruim e decidiu entrar em contato com o restaurante, que não solucionou o problema. Diante dessa situação, ela deixou uma reclamação no aplicativo, que efetuou o cancelamento e programou o estorno do valor pago para a próxima fatura da cliente.



Mais tarde, no mesmo dia, a mulher recebeu uma ligação pelo interfone. De acordo com ela, as duas pessoas, que afirmaram serem do restaurante "Tempero com Amor", já estavam alteradas e irritadas quando a chamada foi atendida. Ao ouvir xingamentos e ameaças, a moradora entrou em contato com a polícia e foi orientada a permanecer dentro de casa, contrariando o pedido dos donos do estabelecimento, que queriam que ela fosse até a portaria devolver a refeição, que custou R$ 19.

No dia seguinte, quinta-feira (17), a cliente divulgou imagens e vídeos do acontecimento nas redes sociais, enquanto aguardava a resposta do iFood, plataforma responsável por intermediar o pedido. Os posts sobre a situação viralizaram, tomando dimensão nas redes. "O pior é ser atacada na internet por pessoas dizendo que estou errada, que deveria ter descido para entregar o dinheiro. Eu não iria me arriscar, apenas segui as instruções da polícia", disse a consumidora.

A popularidade da denúncia atraiu o depoimento de outras pessoas que já haviam passado por transtornos semelhantes com o mesmo restaurante. A mulher recebeu diversas mensagens de antigos clientes que também sofreram agressões verbais e ameaças na porta de casa, muitos deles já haviam deixado reclamações no iFood.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e afirmou que repudia qualquer forma de agressão. O aplicativo também alega que já entrou em contato com a consumidora para prestar o suporte necessário. Segundo a cliente, a plataforma afirma ainda estar analisando a ocorrência.

Em relação ao restaurante, o iFood afirmou que busca contato com os responsáveis, mas ainda sem sucesso. Após o ocorrido, o estabelecimento foi bloqueado do aplicativo e não pode mais realizar entregas por meio da plataforma.

Depois do episódio, a mulher registrou um boletim de ocorrência na 77ª DP (Icaraí). Segundo a Polícia Civil, a investigação do caso segue em andamento.

O DIA tentou contato com o restaurante, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para o posicionamento do estabelecimento.



*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno