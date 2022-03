Thiago Costa morreu na tarde desta segunda-feira (21) - Redes Sociais

O velório de Thiago está marcado para às 16h e o sepultamento está previsto para começar às 17h. Ele deixou esposa e dois filhos, sendo um deles recém-nascido. Ele estava no Degase há dez anos. O diretor estava em uma loja de materiais de construção, próximo à comunidade, quando teria sido reconhecido por dois criminosos que atiraram contra ele e fugiram em uma motocicleta.

Segundo uma publicação do Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase) nas redes sociais, ele havia saído para comprar materiais para o Criaad, junto com outro agente. A dupla teria sido chamada pelos bandidos e o diretor teria acreditado que seria por conta de seu carro, que estava estacionado na porta do estabelecimento. Ainda de acordo com a publicação, Thiago então teria saído da loja e foi atingido com dois tiros na cabeça, morrendo no local.

Em nota, o Departamento lamentou a morte da vítima. "Lamentamos sua partida tão precoce, prestamos solidariedade aos amigos e familiares e agradecemos pelos anos de trabalho árduo e dedicação ao sistema socioeducativo do Brasil (...) Prestamos nossos sinceros sentimentos e consternação pela morte de Thiago", declarou o Degase, que afirmou ainda estar prestando apoio à família de Thiago por meio da Coordenação de Saúde do Departamento e da Secretaria de Estado de Assistência a Vítima (SEAVIT).

O órgão disse ainda que está acompanhando as investigações. O caso esta sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Os agentes realizam diligências em busca de informações e testemunhas que ajudem a identificar a autoria e a motivação do crime", informou a Polícia Civil, em nota. Desde o início da manhã de hoje, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realiza uma operação na Vila Joaniza. A PM não informou o objetivo da ação. Não há relatos de confrontos, prisões ou apreensões no local.