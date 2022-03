Os passageiros, segundo a empresa, foram levados a outro articulado que presta os mesmos serviços - Reprodução / Redes Sociais

Os passageiros, segundo a empresa, foram levados a outro articulado que presta os mesmos serviçosReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/03/2022 12:57 | Atualizado 22/03/2022 16:12

Rio - Um vídeo postado nas redes sociais mostra um motorista do BRT abandonando o articulado que dirigia na estação Tanque, Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (21). O caso foi flagrado por um dos usuários, que relata como o local estava cheio e todos estavam esperando a partida do veículo do corredor expresso.



Motorista abandona articulado no BRT do Tanque / Crédito: WhatsApp O Dia#ODia pic.twitter.com/osxR7pRyWm — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2022 "Assim que o motorista saiu e ficaram gritando que ele havia saído, eu desci do ônibus e a estação estava uma loucura. Eu sai da estação no caso, mas vendo o movimento acredito que demorou para os passageiros serem transportados para outro ônibus", disse Carolina Santos, 20, uma das passageiras presentes na estação do Tanque. Segundo relatos, o condutor teria saído do articulado após receber xingamentos de passageiros que tentavam impedir o fechamento das portas do veículo."Assim que o motorista saiu e ficaram gritando que ele havia saído, eu desci do ônibus e a estação estava uma loucura. Eu sai da estação no caso, mas vendo o movimento acredito que demorou para os passageiros serem transportados para outro ônibus", disse Carolina Santos, 20, uma das passageiras presentes na estação do Tanque.

A Mobi-Rio afirmou que o motorista solicitou diversas vezes o fechamento das portas do articulado, o que não aconteceu, porque passageiros estavam impedindo. Então, ele precisou abandonar o veículo para acionar equipes do programa BRT Seguro, pois as portas abertas colocam em risco a vida dos usuários. Os passageiros, segundo a empresa, foram levados para outro articulado que presta os mesmos serviços.