O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale e o Subprefeito da Zona Sul Fávio Valle, participaram da etapa de expansão do programa Ambulante em Harmonia, nesta terça-feira (22) no bairro do Catete, na Zona Sul - Foto: Divulgação / Seop-Rio

Publicado 22/03/2022 15:57

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que esta semana realizou mais duas expansões do programa Ambulante em Harmonia, desta vez para os bairros do Catete e do Centro do Rio. Hoje, terça-feira (22), o programa foi inaugurado na Rua do Catete. Foram concedidas 120 novas licenças, sendo 86 mapeadas em solo pelas equipes da Coordenadoria de Controle Urbano e 36 da lista Cadastro Único de Comerciante Ambulante (CUCA), além de 250 novas barracas entregues para ambulantes antigos e novos.

Segundo a Seop, com essas, chegam a sete o total de localidades contempladas com o programa. Os bairros de Bonsucesso, Taquara, Méier, Cacuia e Vila Isabel já foram contemplados com o projeto, totalizando 409 novas autorizações concedidas e 846 novas barracas entregues aos comerciantes ambulantes.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale diz que “a entrega de novas licenças e novos equipamentos para os trabalhadores ambulantes irá permitir que eles exerçam seu trabalho com dignidade. O Ambulante em Harmonia ainda será expandido para outras”.

Ana Claudia Martins, de 55 anos, uma das contempladas, comemora a solução representada pelo programa. “Sempre trabalhei na rua e receber uma licença é uma expectativa de muitos anos para poder trabalhar de forma legal. Para muitos pode parecer insignificante, mas para nós é muito importante”, disse a vendedora.

Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul, ressaltou a importância de que “pedestres, comércio constituído e ambulantes convivam em harmonia, cumprindo as regras e permitindo a livre circulação nas calçadas''.

Novas entregas

Segundo a Seop, novas entregas de permissões do Ambulante em Harmonia estão previstas para quinta (24/03), na Praça Mário Lago, na região conhecida como Buraco do Lume, no Centro do Rio. No local, 53 onde novas barracas serão entregues aos ambulantes que já possuem autorização para permanência na área.