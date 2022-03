Pistola e drogas foram apreendidas com os criminosos - Divulgação

Publicado 22/03/2022 14:56 | Atualizado 22/03/2022 16:19

Rio - Uma operação da Polícia Militar realizada no bairro de Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou com um homem preso e outro morto, ainda não identificados, na tarde desta segunda-feira (21). Uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) fazia policiamento na Rua Abraham Lincoln quando avistaram os dois indivíduos. Segundo a corporação, eles atiraram no momento em que perceberam a aproximação dos policiais e houve confronto.

Na troca de tiros, os dois criminosos foram baleados e encaminhados ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas um deles não resistiu. Com os homens, foram apreendidos uma pistola, 12 munições, 100 papelotes de maconha e 90 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).

Operações no Rio desta terça-feira

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou, nesta terça-feira (22) uma operação na Vila Joaniza, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A PM ainda não informou sobre o objetivo da ação. Nesta segunda-feira (21), Thiago Costa, 40 anos, foi morto a tiros próximo ao local . Ele era o diretor do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), uma das unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Ainda não há informações de presos ou feridos.

Já nos complexos do Gogó da Ema e Santa Teresa, em Belford Roxo, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam duas pistolas e rádios transmissores na manhã desta terça-feira (22) . Durante a ocorrência, dois suspeitos, ainda sem identificação, ficaram feridos e foram levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) e, até o momento, não há atualização do estado de saúde deles.

A PM também atuou no Morro dos Prazeres , localizado no bairro de Santa Teresa, Região Central do Rio. O objetivo era desarticular uma quadrilha responsável por roubo de veículos. Ainda não foi informado se houve prisões, feridos ou apreensões.