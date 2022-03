(Foto de arquivo) PM faz operação no Morro dos Prazeres com o objetivo é desarticular quadrilhas de roubo de veículos - Arquivo

Publicado 22/03/2022 08:23

Rio - A Polícia Militar faz, na manhã desta terça-feira, uma operação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. De acordo com a corporação, agentes da UPP Prazeres, com auxílio da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE), realizam diligências para desarticular quadrilhas de roubo de veículos.

Até o momento, não há informação sobre prisões, feridos ou apreensões.