Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, na Tijuca, Zona Norte do RioReprodução/ Google Street View

Publicado 22/03/2022 07:47

Rio - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (22) a segunda fase da Operação Desmascarados, que tem como objetivo apurar fraude na contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio, a Unirio.

Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 5ª Vara Federal Criminal, nos municípios do Rio de Janeiro e de Mesquita.

O valor total da contratação foi estimado em aproximadamente dois milhões de reais. Segundo as investigações, há indícios de direcionamento no resultado do certame e superfaturamento. A investigação aponta que a empresa vencedora foi constituída apenas um mês antes do procedimento licitatório - possui seu quadro societário formado por "laranjas".

Os indícios dos crimes foram reunidos através da análise de documentos apreendidos durante a primeira fase da operação - deflagrada em fevereiro de 2021, assim como através de relatórios de auditoria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH e da CGU - Controladoria-Geral da União.

Os policiais federais cumprem os mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a particulares e servidores públicos envolvidos no esquema criminoso.