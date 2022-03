Imagem icônica: cruzes em homenagem às vítimas da tragédia de fevereiro boiam na Praça da Águia, no centro de Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Rio - O Corpo de Bombeiros continua, nesta terça-feira (22), as buscas por quatro desaparecidos no temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último domingo (20). A forte chuva voltou a provocar mortes e destruição na cidade, pouco mais de um mês após a maior tragédia que o município já sofreu registrar 233 mortos. Por conta da chuva do fim de semana, mais cinco pessoas morreram. O Governo do Estado enviou 180 militares para atuarem local, que conta ainda com o trabalho de caminhões basculantes, escavadeiras, retroescavadeiras, entre outros equipamentos.

No domingo, foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Em fevereiro, foram 260 milímetros em 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras duas na Rua Washington Luiz, onde uma outra pessoa foi resgatada com vida; a quinta morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.





O quinto corpo ainda aguarda resultado do exame papiloscópico (coletado por digitais). De acordo com a instituição, a demora na identificação se dá pelo estágio avançado de decomposição do cadáver, o que fez os peritos suspeitarem que a vítima tenha falecido na tragédia do mês passado.



Ainda segundo a polícia, caso a identificação não seja possível, será feita outra coleta de material genético para confronto de DNA com familiares de outros desaparecidos. Os mortos foram identificados como Carmelo de Souza, Nelson Ricardo Ferreira da Costa, Jussara Belarmino Souza e Heloisa Helena Caldeira da Costa. O Corpo de Bombeiros monitora 24 horas por dia as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas por celular, por meio do número 40199, para as regiões em caso de riscos de deslizamentos ou inundações. A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (21), que identificou quatro das cinco vítimas encontradas mortas. O quinto corpo ainda aguarda resultado do exame papiloscópico (coletado por digitais). De acordo com a instituição, a demora na identificação se dá pelo estágio avançado de decomposição do cadáver, o que fez os peritos suspeitarem que a vítima tenha falecido na tragédia do mês passado.Ainda segundo a polícia, caso a identificação não seja possível, será feita outra coleta de material genético para confronto de DNA com familiares de outros desaparecidos. Os mortos foram identificados como Carmelo de Souza, Nelson Ricardo Ferreira da Costa, Jussara Belarmino Souza e Heloisa Helena Caldeira da Costa.

Reconstrução



Ontem, o governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis para acompanhar os trabalhos de recuperação da cidade. Ele anunciou um investimento de R$ 40 milhões em obras de emergência do túnel extravasor da Rua Quissamã, uma das regiões mais afetadas pelo temporal. Desde a tragédia do mês passado, foram destinados mais de R$ 150 milhões para intervenções nos bairros Valparaiso, Castelânea, Morin e Centro.



Entre as medidas anunciadas pelo governador, estão a reconstrução dos muros de contenção do Rio Quitandinha, recuperar muros de pedra remanescentes e realizar a canalização e recomposição do pavimento na Avenida Washington Luiz. Também será refeito o guarda-corpo entre as ruas Rocha Cardoso e Doutor Nelson Rocha de Sá Earp. Na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Lopes de Castro, no mesmo bairro, serão feitas obras de contenção de encostas, recuperação da cobertura vegetal do morro e drenagem.



Na Rua Conde D'Eu, em Castelânea, estão previstas contenção de encostas, retaludamento (processo de terraplanagem), revegetação da encosta e recuperação da rede de drenagem. O mesmo tipo de obra será feito nas ruas Teresa, 24 de Maio e Nova, no Centro, que terá ainda a remoção de rochas soltas e a fixação do maciço rochoso que ficou exposto. As obras na Rua Pedro Ivo, na Cascatinha, terão como foco a recuperação da calçada e parte da via, que deslizou com o impacto das chuvas. Serão realizadas ainda obras de contenção de encostas e recuperação da drenagem.



Desabrigados



Entre os dias 17 de fevereiro e 5 de março, 2.971 famílias solicitaram o Aluguel Social. A previsão é que o benefício, no valor total de R$ 1 mil, sendo R$ 800 investidos pelo Governo do Estado e R$ 200 custeados pela prefeitura, comece a ser pago em abril. Os moradores ainda podem acumular o SuperaRJ com benefícios de complementação de renda federais ou municipais.



Para auxiliar a população de Petrópolis com a retirada de documentação básica, acesso a serviços de saúde e banco de empregos, o governo estadual promoveu 28 mil atendimentos por meio do RJ para Todos. Já no Detran.RJ foram emitidos 2.393 documentos de identidade.



População traumatizada



A última terça (15) marcou um mês da tragédia que devastou a cidade. Quatro vítimas ainda são consideradas desaparecidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A chuva foi a pior registrada em Petrópolis desde 1932, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a fazer medições. O total em três horas chegou a 258,6 milímetros. Em 24 horas, foram 259,8 mm. Há mais de 600 pessoas desabrigadas em Petrópolis que tiveram suas casas derrubadas pela correnteza. Outras tiveram que deixar seus lares por risco de desabamento.