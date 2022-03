A ocorrência foi registrada na 54ª DP, com os presos feridos socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo - Divulgação / 39º BPM

Publicado 22/03/2022 11:28 | Atualizado 22/03/2022 11:42

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), em operação desde o início da manhã desta terça-feira (22/03), nos complexos do Gogó da Ema e Santa Teresa, em Belford Roxo, apreenderam duas pistolas e rádios transmissores, em ação com dois bandidos feridos. Os criminosos iniciaram ataques contra os agentes, na Comunidade da Guacha, que precisaram revidar.

Os criminosos foram socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).