Rodrigo Gomes, prefeito Waguinho, Ana Titonel, Reginaldo Gomes e Odair Cunha debatem as melhorias para a Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 21/03/2022 16:39 | Atualizado 21/03/2022 16:47

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), visitou nesta segunda-feira (21/03), a Vila Olímpica Municipal. Ao lado dos secretários Odair Cunha (Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios) – que estava acompanhado pela subsecretária Ana Titonel-, Reginaldo Gomes (Habitação e Urbanismo) e Rodrigo Gomes (Esporte e lazer), o prefeito verificou as intervenções que estão sendo feitas no local.

Prefeito Waguinho (à direita) prometeu obras na vila olímpica para aumentar o número de atividades Divulgação

Waguinho anunciou ainda que outras obras serão executadas na vila para oferecer mais atividades e conforto para os alunos, com isso ampliando a capacidade de vagas. A vila olímpica tem uma grande rotatividade e cerca de mil pessoas por dia caminham na pista do complexo esportivo.O prefeito destacou que é importante aproveitar ao máximo os espaços da vila olímpica, que é um complexo esportivo que oferece diversas atividades e revela grandes atletas em diversas modalidades. “A nova Vila Olímpica vai garantir uma maior qualidade de vida para a população. Nossa cidade é um celeiro de atletas que só precisam de uma oportunidade e investimento para crescer. Iremos incentivar outros projetos”, avaliou Waguinho.O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, avaliou como positiva a visita do prefeito à vila olímpica. O secretário enfatizou que o complexo receberá um “banho de obras”. “Esse momento é muito importante para todos os alunos, atletas e a população de Belford Roxo, pois mais uma vez o nosso prefeito Waguinho demonstra que está atento a tudo que acontece em nosso município. Essa visita mostra a preocupação para que o Esporte cresça ainda mais, revelando novos campeões. Agradeço ao prefeito Waguinho por atender o meu convite e buscar melhorias para a vila olímpica”, ressaltou Rodrigo Gomes, destacando também a atuação dos deputados Daniela do Waguinho (federal/MDB-RJ) e Mário Canella (estadual/União Brasil).