Os palhaços Willwill e Sissinho irão animar a criançada do condomínio San MarinoRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/03/2022 12:46 | Atualizado 18/03/2022 13:15

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo apresenta neste domingo (20/03), no Condomínio San Marino, no Bairro das Graças, o espetáculo “Que História é Essa?''. Promovido com recursos da Lei Aldir Blanc, o evento terá a participação dos palhaços Sissinho e Willwill. As crianças poderão participar de diversas atividades, como oficina de pintura e confecção de máscaras de palhaço.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que a arte é fundamental para que as crianças desenvolvam a parte intelectual, motora e afetiva. Ele acentuou que os recursos da Lei Aldir Blanc são fundamentais para os artistas do município. “Produzir cultura é a nossa missão”, resumiu Bruno Nunes.