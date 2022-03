Geisa Correa de Souza, deixou três filhos. Ela foi socorrida por parentes após o tiroteio na UPA Bom Pastor, mas acabou não resistindo - Reprodução / Redes Sociais

Geisa Correa de Souza, deixou três filhos. Ela foi socorrida por parentes após o tiroteio na UPA Bom Pastor, mas acabou não resistindoReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/03/2022 19:56 | Atualizado 17/03/2022 22:41

Belford Roxo – Uma moradora de Belford Roxo, Geisa Celeste Correa de Souza, de 48 anos, morreu nesta quinta-feira, 17, após ser atingida por uma bala perdida, no bairro Bom Pastor. No começo da tarde, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), entraram em confronto com bandidos armados enquanto estavam em patrulhamento e foram atacados na Avenida Automóvel Clube.





Imagens registrada por moradores registraram a ação dos policiais na comunidade Reprodução Geisa Celeste foi ferida no ombro enquanto estava dentro de casa, na Estrada de Belford Roxo, quando estava ao lado do filho de oito anos. Vizinhos que perceberam o ferimento, quando a mulher foi para a rua buscar socorro, tentaram socorrê-la na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor. A moradora de Belford Roxo morreu na unidade de saúde. Geisa deixa outros dois filhos.A Polícia Militar confirmou que agentes foram atacados, no início da tarde, no bairro Bom Pastor, durante um patrulhamento de rotina. Na ação, um criminoso foi preso, uma pistola e drogas foram apreendidas.

Na mesma ação, os policiais militares do 39º BPM prenderam um bandido ferido a apreenderam um pistola e uma grande quantidade de drogas Twitter / Pmerj O 39º BPM informou que até o momento não tinha informações de outras pessoas feridas.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).