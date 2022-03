Na UBS Rosa Sá Lourenço da Silva, a palestra abordou principalmente a autoestima - Rafael Barreto / PMBR

Na UBS Rosa Sá Lourenço da Silva, a palestra abordou principalmente a autoestimaRafael Barreto / PMBR

Publicado 17/03/2022 17:13 | Atualizado 17/03/2022 17:18

Belford Roxo - Belford Roxo está investindo em ações e eventos no mês da Mulher. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8 de março) e a Endometriose, a Secretária Municipal de Saúde está realizando palestras informativas nas unidades básicas da cidade. Na quarta-feira (16/03) aconteceu na UBS (Unidade Básica de Saúde) Rosa Sá Lourenço da Silva, no Malhapão, e nesta quinta-feira (17/03) foi a vez da UBS Casemiro Meirelles. Seguindo a mesma linha, a Secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher está com uma programação de palestras sobre endometriose nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Nesta quinta (17/03) aconteceu no Cras do Lote XV.

De acordo com a administradora da UBS Rosa Sá Lourenço da Silva, Flávia Costa, a ideia da palestra é voltada para a mulher em todos os requisitos. “O assunto central foi sobre como a saúde da mulher afeta a autoestima e como isso pode ser trabalhado”, explicou Flávia, ao lado da enfermeira Paula Melo, que ministrou a palestra e destacou os cuidados também com a higiene e a realização de exames períodos. Ainda na unidade as pessoas puderam aferir pressão arterial e glicose e marcar exames.

Consultório de Rua

Na UBS Casemiro Meirelles, um dos temas da palestra foi a importância do exame ginecológico Rafael Barreto / PMBR Com a intenção de tomar a vacina contra a Covid-19, Priscila Conceição, 37 anos, se consultou com um dentista, aferiu a pressão arterial e ficou para assistir a palestra. “Moro perto da unidade e acho muito bom os atendimentos. É sempre bom ter conscientização como essas para levar informações às pessoas e principalmente às mulheres”, destacou Priscila.

Já na UBS Casemiro Meirelles, a enfermeira do projeto Consultório de Rua, que tem sua sede na unidade, Elaine Costa palestrou sobre a importância de exames ginecológicos para prevenção. “Esses exames são necessários para que possamos fazer o rastreamento e prevenir o câncer de colo de útero e endometriose, por exemplo. Ainda falamos sobre a higiene íntima da mulher e explicamos a maneira correta”, destacou Elaine ao lado da administradora da unidade Talita Gomes.

Paciente da UBS Casemiro Meirelles, Alessandra de Souza Correa dos Santos, 39, não sabia o que é endometriose até assistir a palestra. “Com as informações pude tomar maior conhecimento e ser multiplicadora para pessoas que tenham dúvidas também e alertá-las. Vou sempre manter meus exames em dia”, garantiu Alessandra.