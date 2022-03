O preso é acusado pelo crime de roubo qualificado e foi capturado após levantamento de dados de inteligência - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/03/2022 12:57 | Atualizado 19/03/2022 13:25

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam, na noite desta sexta-feira (18/03), o gerente do tráfico de drogas da comunidade Santa Tereza, no Complexo da Guaxa, em Belford Roxo. Ele é acusado pelo crime de roubo qualificado e foi capturado após levantamento de dados de inteligência. A ação contou com apoio de informações do Disque Denúncia.

Segundo os agentes, o criminoso também integra uma quadrilha especializada em roubo de cargas. O bando é reconhecido pela violência com que aborda os motoristas que são levados para o interior daquela comunidade, até então com a autorização do preso.

Ainda de acordo com os polícias, ele possui 19 anotações criminais por crimes como porte ilegal de arma de fogo, receptação e roubos. Na ocasião, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Belford Roxo. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.