A implantação DO Teste de Aptidão Física no curso pré-militar foi muito comemorada - Divulgação

Publicado 18/03/2022 17:04 | Atualizado 18/03/2022 17:14

Belford Roxo - Com 70 alunos matriculados no curso pré-militar (que faz parte do projeto Prepara Bel), a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) inovou: a partir de segunda-feira (21/03), os inscritos terão Teste de Aptidão Física (TAF), de acordo com os exercícios exigidos nas Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O TAF, que será realizado no Clube Heliópolis, será composto por corrida, flexões, abdominais, nado, barra e outros tipos de exercícios. “A iniciativa é uma parceria da Funbel com o projeto Saúde Feliz e terá um professor específico com experiência na área militar”, resumiu o secretário executivo de Esporte e Lazer, Jefferson Alencar.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou a importância do TAF para o curso pré-militar Divulgação Clarice Santos enfatizou que esse é o primeiro curso pré-militar gratuito no município. O aluno pode frequentar normalmente até conseguir ser aprovado. “O Prepara Bel também tem preparatório para outros tipos de concursos públicos”, completou a presidente da Funbel, Clarice Santos, destacando que no curso os alunos têm aulas de segunda a sexta-feira com matérias específicas para provas militares.