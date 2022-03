A ocorrência com as armas e as granadas foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 21/03/2022 16:59 | Atualizado 21/03/2022 17:15

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam, na tarde desta segunda-feira (21/03), dois fuzis calibre 5.56, granadas, drogas e um rádio transmissor, durante ação na Rua Bela Vista, no bairro Jardim Ideal, em Belford Roxo. O grupamento no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, já apreendeu 15 fuzis nos três primeiros meses de 2022.



Os policiais faziam patrulhamento de rotina na área, quando foram atacados por criminosos. Após breve confronto, encontraram dois bandidos feridos, que foram socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).