Fisioterapeuta e auxiliares realizando teste de membros inferiores - Divulgação

Publicado 21/03/2022 21:33 | Atualizado 21/03/2022 21:41

Belford Roxo - O secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes recebeu na tarde de segunda-feira (21/03), na Vila Olímpica Municipal, os atletas profissionais e a equipe técnica do Sociedade Esportiva Belford Roxo, comandada pelo técnico Diego Brandão. Os atletas utilizaram o espaço para avaliação física e morfológica, visando o desempenho funcional, posição em jogo e nível competitivo, composição corporal e anamnese (registro de dados de uma conversa inicial com o paciente), maturação biológica, morfologia externa e medidas de desempenho físico dos jovens.



Equipe S E Belford Roxo com o técnico Diego Brandão Divulgação

“Hoje começa um novo momento na história do futebol de Belford Roxo, e é com muita alegria que abro a Vila Olímpica para que sejam feitos testes e brevemente treinos. Nossa função é estar presente em todas as atividades esportivas, que ajudem a divulgar o nome da nossa cidade. Parabéns aos selecionados, na peneira, alguns estiveram conosco, na última temporada e outros são estreantes, fiquem certo que daremos todas as condições de trabalho para todos. O nosso time garante uma visibilidade imensa, prova disso é que temos jogadores na Europa, Minas Gerais e em vários clubes cariocas. Boa sorte para todos”, disse Rodrigo Gomes e presidente de honra do SE Belford Roxo.

Fisioterapeuta e auxiliares realizando teste de membros Inferiores Divulgação

Participaram da avaliação 28 jovens atletas, que passaram pela avaliação em campo, disputando com centenas candidatos, alguns vieram de times profissionais, outros foram vistos por olheiros em times amadores e existem os que foram do time de base belforroxense.

“Estamos fazendo a avaliação física e morfológica para termos o perfil do jogador, nesse período inicial, ajustando as suas condições físicas e deixá-los pronto para a competição. Integrar o time profissional masculino é um novo desafio, pois minha meta maior é vencer. Trabalhei com o time feminino no ano passado e em pouco tempo ajustei o condicionamento físico das atletas para participar de umas das competições mais importante do Estado e o resultado foi satisfatório, posteriormente incorporei no sub 23 onde saímos campeões na Copa Rio Sub 23. E mais uma vez o presidente Reginaldo Gomes Meu objetivo é conseguir resultados em campo, com uma equipe sólida para alcançarmos o acesso. Vamos preparar uma equipe forte, rápida e inteligente para essa nova temporada”, disse o preparador físico, bacharel e licenciado em Educação Física pela Uniabeu, Jeferson Souza.



Equipe S E Belford Roxo com o técnico Diego Brandão Divulgação

Durante a semana os jogadores irão realizar na Vila Olímpica, treinos de soccer test, salto horizontal e vertical e técnico de intensidade, sempre a partir das 14h.

A estreia do Sociedade Esportiva Belford Roxo, no Campeonato Carioca da Série C, será no dia 8 de maio.