Ônibus adaptado para o procedimento veterinário iniciou as atividades nesta segunda-feira (21/3) e ficará por um mês na Estrada do Itanhangá - 1051 no Iatnhangá, na Zona Oeste - Foto; Divulgação / Governo do Rio

Ônibus adaptado para o procedimento veterinário iniciou as atividades nesta segunda-feira (21/3) e ficará por um mês na Estrada do Itanhangá - 1051 no Iatnhangá, na Zona Oeste Foto; Divulgação / Governo do Rio

Publicado 22/03/2022 15:22

A Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal do estado do Rio, em ação conjunta com o programa Cidade Integrada deu início, nesta segunda-feira (21), à castração de cães e gatos na região da Muzema, Itanhangá, Morro do Banco, Tijuquinha e outras comunidades da Zona Oeste. O Castramóvel, do programa RJPet ficará por um mês na Estrada do Itanhangá - 1051. As inscrições e agendamento devem ser feitas pelo link: rjpet.com.br

A Secretaria do Bem-estar Animal explica que o castramóvel conta ao todo com 20 profissionais, sendo 10 veterinários, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos, cães e gatos serão atendidos em dias alternados. Os animais passam por avaliação veterinária que diz se o pet está apto ou não a ser castrado. O objetivo é castrar pelo menos 2 mil animais por mês.

Ruana Renostro, veterinária do programa RJPet, explica que “o método utilizado é minimamente invasivo para animal. A castração é feita com toda segurança, como se fosse dentro de uma clínica comum. Temos todos os equipamentos, além dos veterinários e auxiliares", diz.



Para a dona Maria do Carmo, moradora da região, que tem 20 animais em casa, todos resgatados da rua a iniciativa é extremamente importante: “Todos os animais que eu tenho em casa, tirei da rua, mas sem condições de castrar, eles se reproduziram e hoje minha vida é só para cuidar deles. Eu tentei me cadastrar em vários locais, mas não consegui. Agora já está tudo certo”, contou, aliviada, a protetora.

O secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, disse que "qualquer pessoa pode cadastrar seu cachorro ou gato, gratuitamente. Nosso objetivo é dar oportunidade para nossos melhores amigos de quatro patas, já foram castrados em todo estado, aproximadamente 30 mil animais, e o objetivo é chegar a 100 mil, até o fim do ano de 2022. Esse é o primeiro castramóvel instalado, as castrações realizadas anteriormente estavam acontecendo em clínicas licitadas pelo Governo".