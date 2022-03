Criminosos foram capturados com grande quantidade de drogas, celulares, munições, além de outros objetos e documentos - Divulgação

Publicado 22/03/2022 14:19 | Atualizado 22/03/2022 15:51

Marcos Vinícius Dias Laurindo, o Lobo Mau, e Wesley Gomes Toledo, o Pitbull, e Lucas Broad dos Santos, filho do vereador Frank Costa (Avante), fazem parte do primeiro escalão da organização criminosa, sendo o primeiro chefe e o segundo braço-direito do grupo instalado na Comunidade do Mutirão, em São José do Imbassaí. Oito

Rio - A lista de membros de uma quadrilha que sequestra motoristas de caminhão para transportar drogas em Maricá, Região dos Lagos,. Marcos Vinícius Dias Laurindo, o Lobo Mau, e Wesley Gomes Toledo, o Pitbull, e Lucas Broad dos Santos, filho do vereador Frank Costa (Avante), fazem parte do primeiro escalão da organização criminosa, sendo o primeiro chefe e o segundo braço-direito do grupo instalado na Comunidade do Mutirão, em São José do Imbassaí. Oito envolvidos já foram presos na operação conjunta entre Polícia Civil e o Ministério Público e um adolescente apreendido . Os nomes dos detidos não foram confirmados.

De acordo com denúncia do MP, Marcos Vinicius montou todo o esquema — que consiste em sequestrar motoristas de caminhão, roubar pertences das vítimas e ainda forçá-las a transportar drogas para o grupo.



Wesley executava as mesmas tarefas de Marcos na organização criminosa, mas em outro braço que agia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele se reportava ao líder da quadrilha e fechava os acordos de transporte dos entorpecentes.

Lucas Broad dos Santos Fonseca, filho do parlamentar, seria responsável pela parte operacional fazendo a segurança da quadrilha nos locais onde os motoristas eram mantidos reféns, coagindo, ameaçando e agredindo as vítimas.



Outros nove envolvidos, além dos três citados, eram alvo de mandado de prisão pelos investigadores da Polícia Civil e também pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP. A operação começou na madrugada desta terça-feira, na Comunidade do Mutirão, no bairro São José do Imbassaí.

Falsa oferta de trabalho



Segundo a denúncia, a quadrilha liderada por "Lobo Mau" contava com a participação de advogados e despachantes. O grupo age de forma violenta, usando armas e fuzis. Eles atraem os caminhoneiros oferecendo trabalhos de frete, mas os motoristas acabavam sendo envolvidos no transporte de drogas de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para o Rio. As drogas abasteciam comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, a partir do Complexo do Salgueiro.



Durante o sequestro, as vítimas ficavam privadas de alimentos e água e eram obrigadas a atender telefonemas para evitar que os caminhões fossem apreendidos em rodovias. Os criminosos possuíam muitos contatos para evitar a perda das drogas, inclusive em outros estados.