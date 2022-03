O criminoso foi preso nesta segunda-feira (21) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 22/03/2022 14:27 | Atualizado 22/03/2022 14:31

Rio - Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam por furto, nesta segunda-feira (21), um homem que invadiu um estabelecimento pelo vão do ar-condicionado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele foi identificado durante as análises de imagens registradas pelo circuito interno de segurança do local.

As investigações começaram a partir do registro da ocorrência, que acusou o criminoso de furtar um aparelho celular em uma loja, localizada no Centro de São Gonçalo. Os agentes identificaram o autor do crime por meio da análise de imagens fornecidas pelo estabelecimento. O homem foi localizado e detido pelos policiais.

Segundo as investigações, ele já possuía três passagens pela polícia por furto e foi preso em flagrante, em junho do ano passado, pelo mesmo crime. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional.