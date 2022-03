HSA - Hospital Souza Aguiar - Daniel Castelo Branco

Publicado 22/03/2022 17:21 | Atualizado 22/03/2022 17:24

Rio - Um homem foi esfaqueado, na madrugada desta segunda-feira, em um arrastão na Cinelândia, no Centro do Rio. O jovem, identificado como Diogo Amaral Tapler, foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e transferido ao Hospital Glória D'Or. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com o G1, Diogo estava saindo de uma festa em um local conhecido como Banca do André, na rua Pedro Lessa, às 5h da manhã. Colega do jovem presente na hora do crime, Victor Lemos disse ao portal que o grupo atravessou a Avenida Rio Branco quando os suspeitos, portando garrafas e facas, anunciaram o assalto.



O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil. A Polícia Militar não tem informações sobre o crime.