Mário Augusto, professor da UFRJ morto durante chuva em Petrópolis neste domingo (20) - Redes Sociais / Reprodução

Mário Augusto, professor da UFRJ morto durante chuva em Petrópolis neste domingo (20)Redes Sociais / Reprodução

Publicado 22/03/2022 18:17 | Atualizado 22/03/2022 19:48

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde desta terça-feira (22), o corpo de Mário Augusto Queiroz Carvalho, de 35 anos. Ele era professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (Ifcs), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estava desaparecido desde o último domingo (20), quando a chuva voltou a castigar a cidade de Petrópolis pela segunda vez este ano . De acordo com a corporação, a vítima foi localizada na Rua Washington Luiz.

Informações preliminares dão conta de que Mário estava na mesma casa onde foram encontrados outros dois corpos : o de Nelson Ricardo da Costa, de 59 anos, que também era professor e amigo particular de Mário, além da mãe de Nelson, a dona Heloisa Helena Caldeira da Costa, de 86 anos.

Nas redes sociais, Mário recebeu homenagem de um amigo: "infelizmente perdemos Mário Augusto Queiroz. Professor de Filosofia da UFRJ, muito jovem. A casa onde ele estava foi arrastada em Petrópolis, pelas chuvas. Mário era meu amigo e meu camarada".

Em nota, a universidade disse que o professor "se destacava pelo carisma, gentileza e cuidado no trato com todos". Cita também que expressa seus sentimentos aos familiares e amigos de Mário e "a todas as vítimas da terrível tragédia que o levou".

Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro da vítima.

De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, outras duas pessoas continuam desaparecidas pela região. A Polícia Civil informou ao DIA que elas foram identificadas como: Vanila de Jesus da Silva e Miriam Gonçalves do Valle.

No domingo (20), foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Em fevereiro, quando ocorreu a primeira tragédia este ano, foram 260 milímetros em 24 horas. Os bombeiros monitoram 24 horas por dia as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas por celular, por meio do número 40199, para as regiões em caso de riscos de deslizamentos ou inundações.