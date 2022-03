Passageiros tentam achar abrigo contra tiros em vagão superlotado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/03/2022 10:47

Rio - Passageiros da SuperVia precisaram se abaixar dentro de um trem para se proteger de um tiroteio na noite desta terça-feira (22), no ramal de Santa Cruz, na altura de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o exato momento do pânico entre os passageiros, que buscam abrigo no chão. Nas imagens, é possível ver pessoas com dificuldade de encontrar espaço para tentar escapar dos disparos devido à superlotação do vagão.

De acordo com a SuperVia, em função de uma "ocorrência de segurança pública" nas proximidades da estação Magalhães Bastos, a movimentação foi interrompida e trens aguardaram ordens de circulação por seis minutos, por volta das 19h28 às 19h34.

"A medida foi adotada para garantir a integridade de clientes e colaboradores da concessionária. Os passageiros foram informados pelos canais de comunicação da SuperVia", disse a empresa, em nota.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram alertados sobre disparos de armas de fogo no bairro Magalhães Bastos. Após buscas pela região, as equipes não localizaram suspeitos ou vítimas.