Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra um policial militar e um perito da Polícia Civil - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra um policial militar e um perito da Polícia CivilArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/03/2022 09:35 | Atualizado 23/03/2022 10:18

Rio - As corregedorias das polícias Militar e Civil cumpriram dois mandados de prisão contra um policial militar e um perito da Civil, suspeitos de desvio de drogas apreendidas em operações para a milícia de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Na manhã desta quarta-feira, as polícias continuam as buscas por um segundo PM e um homem que teria ligação com a milícia favorecida pelo esquema criminoso. Ao todo, são 26 mandados de busca e apreensão em andamento.



As investigações foram iniciadas em 2020, quando a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo com drogas. Em seguida, um outro carro, este conduzido por um perito da Civil, solicitou a liberação do veículo alegando que se tratava de drogas apreendidas pela polícia. Os criminosos foram liberados, mas o caso foi registrado internamente.