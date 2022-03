Homem é executado em posto de gasolina em Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Homem é executado em posto de gasolina em Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 23/03/2022 10:33

Rio - Um homem que ainda não teve a identidade revelada foi morto a tiros, no início da manhã desta quarta-feira, em um posto de combustível na Avenida Coelho da Rocha, em Mesquita, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas, mas quando chegaram no local a vítima já estava morta.



Testemunhas contam que dois veículos armaram uma emboscada e perseguiram a vítima, que estava em um carro blindado, até o posto. Quando o homem desceu do carro, um criminoso portando um fuzil disparou contra ele. Informações iniciais davam conta de que a vítima seria policial militar. A PM, no entanto, negou a informação.

O crime aconteceu a pouco mais de 200 metros de distância do Colégio Estadual Vila Bela, próximo ao horário de entrada dos alunos.

A área foi isolada e policiais aguardam a chegada da perícia. A ocorrência está em andamento.

Violência na Baixada

Este foi o segundo assassinado em dois dias na Baixada Fluminense. Na manhã de terça-feira, um homem também foi morto a tiros no bairro Rancho Novo , em Nova Iguaçu. Ele estava em um carro branco na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti, conhecida como Estrada Iguaçu, quando sofreu disparos.

A vítima foi encontrada sem identificação. A área foi isolada e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O homem teria parado no sinal e foi atingido por disparos feitos na altura da porta do motorista.