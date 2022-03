Prefeito Eduardo Paes e secretário Ferreirinha inauguraram escola no Rocha - Marcos Porto/Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes e secretário Ferreirinha inauguraram escola no RochaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 23/03/2022 11:52 | Atualizado 23/03/2022 15:14

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta quarta-feira (23), o primeiro Ginásio Experimental Tecnológico (GET), que faz parte de um novo programa de ensino da rede municipal. A escola de turno integral para alunos do 1º ao 5º ano aplica um conceito pedagógico no qual o conteúdo didático é abordado a partir de necessidades e interesses dos alunos. A previsão é de que, até 2024, a cidade tenha 22 novos ginásios deste tipo. A primeira unidade fica localizada no bairro do Rocha, na Zona Norte, e recebeu o nome da cantora Elza Soares, que faleceu em janeiro deste ano.

Crédito: Beatriz Perez/ Agência O Dia pic.twitter.com/Py6FfWURCm — Jornal O Dia (@jornalodia) March 23, 2022 O evento contou com a presença de dois robôs, um deles com mais de dois metros, que fez a alegria das crianças e adultos dançando e caminhando pelo pátio da escola. O rompimento da faixa pelo prefeito também foi feito por meio de um holograma. Componentes da Mocidade Independente de Padre Miguel completaram a festa com uma apresentação do enredo do último Carnaval, "Elza Deusa Soares".

O novo modelo pedagógico propõe que os alunos criem soluções para os problemas que precisem resolver com um trabalho interdisciplinar, combinando Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, além da grade curricular normal, que será seguida.

"Hoje a gente está inaugurando a escola pública mais inovadora do país, que inaugura nossa sequência de escolas GETs, que são centradas na metodologia Steam, que reúne diferentes áreas do conhecimento, como Ciências, Matemática, Tecnologia, Engenharia, Artes, coloca o aluno como protagonista do seu processo educacional", afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.

O prefeito Eduardo Paes defendeu em discurso na quadra da escola, que é necessário inovar o ensino tradicional e comparou o novo ginásio a escolas particulares caras da cidade.

"O que a gente precisa agora é parar de discutir o básico da Educação e se perguntar como a gente faz para esse país avançar. Eu tenho condições de pagar uma escola particular cara para os meus filhos e hoje eles não levam nada que não seja com tablet ou com computador. A vantagem competitiva das crianças que têm essas condições é absurda e desproporcional. Temos que dar as condições mínimas", afirmou o prefeito. Paes afirmou que os GETs devem ser o novo modelo da rede e pediu para que a meta da secretaria de Educação seja expandi-los para 10% das escolas.

Em seu discurso, Paes elogiou o secretário municipal de Educação e afirmou que Ferreirinha deixa o cargo no fim deste mês para se candidatar às eleições. O secretário, no entanto, não adiantou quem irá o suceder na pasta ou se voltará para o cargo. As informações serão anunciadas "muito em breve", disse Ferreirinha.



A diretora do GET Elza Soares, Elídia Correia, entrou na rede de Educação do Rio como professora de informática educativa e trilhou uma carreira ligada à área na 3ª Coordenadoria Redional de Educação. Ela conta que os professores recebem há um mês um treinamento em tecnologia especialmente para a abertura da unidade, que será sucedida por atualizações.



"Estou muito feliz em poder proporcionar para essa comunidade uma aprendizagem significativa com utilização de tecnologias para agregar nas áreas de conhecimento e formar cidadãos críticos que consigam se adaptar a essa mudança tecnológica que acontece a cada minuto", comemorou.



A partir de segunda-feira, 200 alunos do ensino fundamental vão estudar no espaço em turno único, das 7h30 às 14h30. São crianças que estavam matriculadas em escolas da região que têm turno parcial, as escolas municipais Sarmiento e César Augusto Soares.



O espaço conta com um laboratório colaborativo com notebooks, tablets, material de robótica e impressora 3D. No espaço, os alunos serão introduzidos à programação e desenvolvimento de aplicativo. A ideia é usar as tecnologias para criar soluções para problemas que os alunos queiram resolver.



Escola homenageia Elza Soares

A família de Elza Soares e a bateria da escola do coração, a Mocidade Independente de Padre Miguel, participaram da cerimônia de inauguração junto a 60 alunos que passarão a frequentar a unidade.



Neta de Elza, Vanessa Soares falou que a família está honrada com a homenagem. Ela lembrou que no último Carnaval, quando foi enredo da Mocidade, uma das poucas exigências foi a de que houvesse uma ala homenageando aos professores.



"A característica da escola é Elza. Mulher muito pra frente, antenada, moderna. Quando recebemos a notícia, para nós foi uma grande alegria e honra de levar este legado adiante", afirmou.



Um painel da artista RafaMon homenageia Elza no muro interno da escola. Uma foto da cantora também está emoldurada na entrada da unidade. Rafamon contou que levou cinco dias para fazer a obra e que decidiu representar Elza na maturidade, para transmitir sabedoria. A artista inaugurou outro painel no dia 8 de março no Museu de Arte do Rio, no qual Elza é representada na juventude.



"Eu estou super emocionada. É um marco histórico pra cidade do Rio uma escola com esse potencial e com o nome dessa mulher, Elza Soares, que representa o futuro. Estou até arrepiada. Para mim, foi uma honra fazer parte", exaltou.



O GET Elza Soares é a primeira escola a ser entregue após a retomada do Fábrica de Escolas, programa da Secretaria de Infraestrutura e da Rio-Urbe para a construção de unidades escolares de forma mais rápida. Criado em 2014, no segundo governo do prefeito Eduardo Paes, o programa foi paralisado na última gestão, e retomado no ano passado.



Ao lado do ginásio, está em obras um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI), previsto para ser entregue no segundo semestre deste ano. O GET Elza Soares fica atrás da Escola Cívico Militar, compondo um Complexo Educacional no Rocha.



No segundo semestre de 2022, outras três escolas que foram retomadas pelo programa Fábrica de Escolas estão previstas para ser entregues: uma em Madureira, outra na Pavuna, além da reconstrução da unidade Creche Municipal Pescador Albano Rosa, na Maré, atingida por um incêndio em setembro do ano passado.