Com o trio, grande quantidade de drogas foram apreendidas - Reprodução/PMERJ

Com o trio, grande quantidade de drogas foram apreendidasReprodução/PMERJ

Publicado 23/03/2022 12:41

Rio - Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam na manhã desta quarta-feira (23) três adolescentes com armas e drogas na comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. O objetivo da operação era coibir atos criminosos, verificar denúncias e retirar barricadas da região.

De acordo com a PM, os agentes patrulhavam pela região quando encontraram o trio, que portava duas pistolas, três carregadores, quatro rádios comunicadores e grande quantidade de drogas. Não houve confronto.

Os menores foram apreendidos e levados juntos com o material para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.