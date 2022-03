Novo coronavírus - Pixabay - Divulgação

Publicado 24/03/2022 17:05

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 2.071.914 casos confirmados e 72.591 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.558 novos casos e 35 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,50%.



Entre os casos confirmados, 1.994.393 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 23,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 17,4%.

Vacinação

Nesta quinta-feira, a cidade do Rio começou a aplicar a quarta dose de vacina contra covid-19 em idosos a partir de 80 anos . Trata-se da segunda dose de reforço, que deve ser aplicada para reforçar o sistema imunológico deste grupo. Todas as pessoas que forem aos postos nesta faixa etária poderão receber o segundo reforço independentemente do período de intervalo do primeiro reforço. Segundo o secretário de Saúde Daniel Soranz, 173.436 pessoas acima de 80 anos estão aptas a receber a imunização na capital.

"Hoje a gente começa a vacinação para quem tem mais de 80 anos com a segunda dose de reforço. Também é chamada de quarta dose. A recomendação é de que todas as pessoas que tenham mais de 80 anos procurem uma unidade de saúde para fazer a segunda dose de reforço. As vacinas que serão aplicadas como reforço na cidade do Rio de Janeiro serão a Pfizer, a Jansen e a Astrazeneca", afirmou o secretário na manhã desta quinta-feira no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea.