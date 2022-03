Material estava escondido dentro de caminhão baú que vinha de São Paulo e tinha como destino a cidade do Rio - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 24/03/2022 18:03 | Atualizado 24/03/2022 18:04

Rio - Um carregamento com 600 kg de maconha foi apreendido e dois homens presos por policiais federais, na manhã desta quinta-feira, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio. O material estava dentro de um caminhão baú.

De acordo com a Polícia Federal, o veículo vinha de São Paulo com direção a capital do Rio. A ação de apreensão foi feita por agentes da Missão Redentor, da Delegacia de Repressão as Drogas (DRE).

A localização do material ainda foi auxiliada pelo cão farejador Enzo. O animal identificou a posição exata das drogas, que estavam escondidas entre caixas de produtos, no interior do caminhão baú.