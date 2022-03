Vazamento de água formou um "chafariz" no Centro de Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Vazamento de água formou um "chafariz" no Centro de Nova IguaçuReprodução / Redes sociais

Publicado 24/03/2022 18:03

Rio - Uma tubulação estourou em frente à Catedral Santo Antônio de Jacutinga, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O vazamento de água fez com que um "chafariz" se formasse no Centro da cidade, o que assustou os moradores.



A companhia Águas do Rio informou que o reparo emergencial foi concluído e o fornecimento de água foi normalizado de maneira gradativa para toda a região. Pedestres que passavam pelo local filmaram os veículos passando por debaixo do aguaceiro.

CONFIRA: