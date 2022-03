Confronto armado deixa dois mortos e três feridos em Magalhães Bastos - Reprodução Record

Publicado 24/03/2022 13:15

Rio - A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), investiga um confronto armado que deixou dois mortos e três feridos nesta quarta-feira, no bairro Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio. Depois do tiroteio, um suspeito foi preso após invadir uma escola municipal e render funcionários. De acordo com a PM, os baleados são um policial militar, um ex-policial militar e um agente reformado. A Corregedoria da corporação também está acompanhando o caso.

Segundo a PM, uma equipe do 14ºBPM (Bangu) foi acionada para a localidade, após o tiroteio. No local, um policial militar de folga se apresentou à equipe e relatou que o automóvel no qual estava com outros três ocupantes, entre eles um PM reformado e um ex-policial, teria sido atacado a tiros por suspeitos em um Ford KA branco, dando início a um confronto. Na ação, duas pessoas que estavam no veículo branco morreram. A identidade de todos os envolvidos não foi divulgada.

Os demais ocupantes do carro em que o policial estava foram feridos e socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Um suspeito de participação no caso foi detido após pular o muro da Escola Municipal Aracy Muniz Freire e render funcionários que chegavam para trabalhar.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a polícia foi acionada em seguida e prendeu o suspeito. Não houve danos materiais e ninguém, alunos ou funcionários, se feriu.

Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas e um automóvel possivelmente clonado.

Tiroteio interrompe circulação de trens



De acordo com a SuperVia, em função de uma "ocorrência de segurança pública" nas proximidades da estação Magalhães Bastos, a movimentação foi interrompida e trens aguardaram ordens de circulação por seis minutos, por volta das 19h28 às 19h34.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram alertados sobre disparos de armas de fogo no bairro Magalhães Bastos. Após buscas pela região, as equipes não localizaram suspeitos ou vítimas.