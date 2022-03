Polícia Militar prende 13 criminosos em menos de 24 horas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/03/2022 14:00 | Atualizado 24/03/2022 14:01

Rio - A Polícia Militar divulgou que, em menos de 24 horas, equipes do 15°BPM (Duque de Caxias) prenderam 13 criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, as ações resultaram na recuperação de cargas e de veículos roubados e na apreensão de armas de fogo, bloqueadores de sinais, equipamentos militares e de farto material entorpecente.

Segundo a PM, na primeira ação, os agentes realizavam policiamento pela Rua Paes Leme, no bairro Parque Duque, quando abordaram um homem em atitude suspeita. Após realizar uma consulta, os agentes prenderam o suspeito por haver contra ele um mandado em aberto. O caso foi encaminhado para a 59ªDP (Duque de Caxias).



Já na Rua Kamel Pacha, no Barro Vermelho, militares realizavam policiamento e ao avistar um grupo de homens em atitude suspeita, realizaram abordagens e os prenderam. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 380, 405 trouxinhas de maconha, 38 cápsulas de cocaína, bloqueadores de rastreador de caminhões e um notebook. A ocorrência foi conduzida à 60ªDP (Campos Elíseos).



Durante a tarde, na Rua Finlândia, no bairro Nova Campina, agentes foram atacados por criminosos e houve confronto. Após estabilizar o terreno, os policiais prenderam dois homens. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 40, 30 pedras de crack, 225 cápsulas de cocaína e três rádios comunicadores. A ocorrência foi registrada na 62ªDP (Imbariê).



Em mais uma ação, um homem foi detido por posse ilegal de arma de fogo. Os militares abordaram o suspeito que portava um revólver calibre 38 na Rua Barão de Japurá, no bairro Jardim Primavera, e o conduziram à 60ªDP (Campos Elíseos).



Na Rua Francisco Tomé, no bairro do Corte 8, dois homens foram presos por uma equipe que realizava policiamento no local. Os acusados haviam roubado um veículo que transportava cargas em São João de Meriti e, após um cerco, foram detidos por policiais que realizavam ações de buscas para localizá-los. O automóvel com a carga e os suspeitos foram conduzidos à 59ªDP (Duque de Caxias).



E no fim da noite de quarta-feira, um grupo de criminosos tentou fugir ao perceber a chegada de policiais e os atacaram durante a fuga. Houve conflito e o autor dos disparos foi atingido. Após cessado o confronto, os militares socorreram o ferido ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN). Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e farto material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da região.