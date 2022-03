O novo aplicativo será desenvolvido pela IplanRio - Prefeitura do Rio

Publicado 24/03/2022 13:24 | Atualizado 24/03/2022 16:21

Rio - A Prefeitura do Rio afirmou que pretende lançar um aplicativo gratuito de delivery de comida para empreendedores e entregadores cariocas. Durante uma entrevista a revista alemã 'Der Spiegel', o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, confirmou que a IplanRio, empresa municipal que criou o Taxi.Rio, disponibilizará o serviço para uso em breve.

O prefeito Eduardo Paes compartilhou a entrevista em seu Twitter e criticou as empresas de delivery por aplicativo. "Aguardem! Em breve, driblaremos os iFoods da vida. Dinheiro tem que estar na mão dos restaurantes e entregadores de comida. Não dá para continuar com as taxas absurdas dos intermediários", escreveu.

De acordo com o secretário, cerca de 100 mil pessoas, a maioria homens de comunidade, trabalham como entregadores por delivery só no Rio de Janeiro, e esse número aumentou bastante durante a pandemia. "Eles trabalham como escravos de 12 a 14 horas por dia. É um trabalho exaustivo e mal pago”, afirmou Pedro Paulo, na publicação.

A empresa municipal de tecnologia IplanRio vem trabalhando no novo aplicativo, que deverá ser chamado de 'Valeu'. A ferramenta será gratuita para uso e tem como objetivo melhorar a vida de entregadores e comerciantes.

Procurada pelo DIA, o iFood disse que "o setor de delivery online segue em constante evolução com a entrada frequente de novos competidores e o surgimento de novos modelos de negócios. Essa competição intensa favorece restaurantes, entregadores e consumidores, e promove mais inovação para todo o ecossistema."