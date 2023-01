Carol Peixinho conhece a primeira filha de Isabella Cecchi - Reprodução Internet

Publicado 05/01/2023 17:41

Rio - Carol Peixinho visitou, na última quarta-feira (4), a ex-colega de confinamento, Isabella Cecchi, que deu à luz primeira filha, Bia, na última terça-feira (3). A namorada de Thiaguinho conheceu a pequena ainda na maternidade, mostrando o laço próximo que mantém com a amiga após o "BBB 19".

fotogaleria

Isabella compartilhou no Story de seu Instagram a visita da amiga e disse: "Olha quem veio visitar a Bia, gente. A tia estava toda emocionada", a ex-sister ainda comentou que Bia adorou conhecer a "titia". Já Carol, apareceu emocionada em seu Story e disse: "Fiquei um tempão com ela no colo. É uma princesa. Já ama a tia". A pequena é fruto da relação de Isabella, estudante de medicina, com Pedro Orduña, os dois são pais de primeira viagem.