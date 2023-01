Simone Mendes relata tensão na estrada após pneu rasgar - Reprodução/Instagram

Simone Mendes relata tensão na estrada após pneu rasgarReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 16:05

Rio - Simone Mendes usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para revelar que enfrentou uma situação tensa enquanto viajava de carro. Nos Stories do Instagram, a cantora de 38 anos disse que o pneu do veículo em que estava rasgou durante o trajeto, mas tranquilizou os fãs e afirmou que ficou tudo bem.

fotogaleria

"Mais um dia para agradecer a Deus. Sempre falo, enquanto Deus não cumpre o que ele prometeu, você não morre. Ontem estourou, rasgou o pneu na estrada. O cuidado de Deus foi muito especial com as nossas vidas. Está tudo sob controle, tudo bem", declarou a artista, que fazia dupla sertaneja com Simaria.

Recentemente, Simone abriu o jogo sobre a gravação de seu primeiro DVD solo e relembrou o período após o fim da parceria musical com a irmã: "Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir… crises de ansiedade. Foi muito difícil. É muito diferente você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou", desabafou.