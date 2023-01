Mariana Xavier explica decisão de não morar com o namorado, Diego Braga - Repodução/Instagram

Mariana Xavier explica decisão de não morar com o namorado, Diego BragaRepodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 14:08

Rio - Mariana aproveitou esta quinta-feira (5) para esclarecer uma dúvida de muitos seguidores. A atriz tem sido questionada sobre o motivo de não morar com o namorado, o também ator Diego Braga. Recentemente, ela revelou nas redes sociais que estava de mudança - da Brarra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para Botafogo, bairro da Zona Sul - e os fãs suspeitaram que seria dar mais um passo em seu relacionamento, que já dura há três anos.

fotogaleria

"Quando eu anunciei que ia me mudar, uma galera escreveu: 'felicidade pra vocês!'. A gente agradece e aceita os votos, mas continua vivendo nosso amor e sendo feliz cada um na sua casa, tá? Acreditem: é possível", começou Mariana. "Quis escrever sobre isso e provocar uma reflexão porque acho curioso como as pessoas projetam na vida dos outros os desejos e crenças que carregam dentro de si", continuou ela.



"Certos padrões estão tão enraizados no imaginário coletivo, que a gente nem se dá conta. A gente olha pra vida alheia, mede com a régua do nosso ideal de felicidade e tira as conclusões com base na fonte 'vozes da minha cabeça'. 'Tá comemorando um apartamento novo? Realizou o sonho da casa-própria, com certeza!'. 'Tá namorando há mais de 3 anos e vai se mudar?' Claro que estão casando, é a 'ordem natural das coisas'. Mas será que o que chamam de 'ordem natural' é natural e confortável pra você?", questionou a artista.

"Quando a gente alimenta essa ideia de que só existe um caminho a seguir, só um modelo possível de realização, a gente deixa de se ouvir genuinamente e de validar as conquistas que podem parecer pequenas pro mundo, mas que são gigantes pra gente", prosseguiu.

Mariana finalizou sua reflexão dando um conelho aos fãs. "Você não precisa esperar pra ser feliz quando tiver um corpo de capa de revista, uma casa-própria quitada ou uma festa de casamento pra 500 convidados. Você pode inclusive não desejar nada disso. Celebre o que é bom e faz sentido pra você! Descubra sua própria receita de felicidade. Seja sempre o seu próprio padrão", concluiu a atriz.