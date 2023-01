Paolla Oliveira exibe as curvas em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 05/01/2023 12:33

Rio - Paolla Oliveira voltou a compartilhar com os fãs, no Instagram, nesta quinta-feira, momentos de suas férias. A atriz de 40 anos esbanjou beleza e boa forma ao posar de biquíni em uma praia. "Férias, sol, mar e (tentar) não se preocupar com nada. Nem lembro quando foi a última vez", escreveu ela, que está no ar como Pat, em "Cara e Coragem", da TV Globo.



A namorada do cantor Diogo Nogueira recebeu vários elogios dos internautas. "Sereia", comentou um. "Você não precisava humilhar a paisagem com a sua beleza", disse outro. "Perfeição de mulher", opinou uma terceira pessoa.