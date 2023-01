Dennis Carvalho é hospitalizado no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 20:26

Rio - O diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, teve melhora em seu quadro clínico, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Copa Star, nesta quinta-feira. Segundo a nota, o quadro infeccioso do ator está controlado no momento. Ele foi internado do dia 26 de dezembro em estado grave , após ser diagnosticado com septicemia, uma infecção generalizada do organismo.