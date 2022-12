Dennis Carvalho é hospitalizado no Rio - Reprodução / Instagram

Dennis Carvalho é hospitalizado no RioReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2022 14:27 | Atualizado 28/12/2022 14:32

Rio - Dennis Carvalho, de 75 anos, foi hospitalizado em estado grave no Rio. O ator, diretor e dublador segue internado no Copa Star após receber o diagnóstico de septicemia, uma infecção generalizada grave, que pode afetar diversos órgãos. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

fotogaleria

Dennis Carvalho começou cedo na vida artística, realizando seu primeiro teste aos 11 anos de idade, na TV Paulista, a fim de participar da novela "Oliver Twist". Em 1964, passou a integrar o cast da TV Tupi e logo depois, em 1975, o da TV Globo, onde se desligou em meados de 2022 após 47 anos na empresa.

Em sua carreira, o artista atuou em 28 novelas e nove filmes. Dennis também dirigiu 36 novelas como "Dancin' Days" e "Vale Tudo" e ainda deu voz aos personagens Roger "Race", cabo Rusty em "Rin Tin Tin", Capitão Kirk em "Jornada nas Estrelas" e Jerry em "O Túnel do Tempo".