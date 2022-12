Larissa Manoela e André Luiz Frambach ficaram noivos em viagem a Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2022 16:44

Rio - Larissa Manoela iniciou o dia com uma declaração de André Luiz Frambach ao completar 22 anos, nesta quarta-feira. O noivo da atriz foi ao Instagram para compartilhar um longo texto em que reafirma sua paixão e admiração pela artista.

"Quero começar esse texto do seu novo ciclo dizendo primeiramente o quanto você é corajosa, o quanto você é forte e o quanto você inspira não só o seu noivo mas como as pessoas que te seguem. O quanto eu te amo! Meu amor, seu 'niver' chegou, 22 aninhos que parecem muito mais pela sua maturidade, pela sua força, pela sua determinação. Meu sorvetinho, você é uma mulher com uma luz que não seria possível descrever, mas quem te conhece ou quem já cruzou com você algum dia consegue no mesmo momento identificar", escreveu o ator que interpreta o Rico na novela "Cara e Coragem", da TV Globo.

Ele ainda fez questão de celebrar os momentos que tem vivido ao lado da amada e completou: "Eu quero é te parabenizar pela sua vida, pelo seu novo ciclo, dizer que vai ser recheado de muito desafios (ainda mais agora), mas dizer também que terá muitas e muitas mais conquistas. Tô do seu lado pra vida toda, estou do seu lado pra te aplaudir, pra te ver brilhar, pra te ajudar, pra te apoiar, pra fazer brilhar no que eu puder, pra te fazer ter mais coragem ainda no que eu puder, pra te ver crescer, pra construir a nossa família do jeitinho que a gente quer e sonha. Eu tô do seu lado pra tudo! Somos nós dois pra vida toda, somos nós dois nesse universo, nesse plano, e em outros também, minha alma gêmea, meu amor, minha escolha diária, minha escolha pra vida. E tenha certeza irei te conquistar todos os dias! Eu te amo", finalizou.

Larissa usou a seção de comentários para responder a bela declaração de André Luiz: "Você é meu presente, meu amor! Ler tudo isso e saber que a gente já vive e pode seguir vivendo tudo isso é um sonho. Nós pra vida toda! Agora… Precisava 22 anos pra te encontrar? Te amo, meu noivo, peixão mais lindo desse mundo! Bora celebrar", disse a aniversariante do dia.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach usaram as redes sociais, no último dia 18, para anunciar que estão noivos. No Instagram, a atriz compartilhou registros do momento do pedido de casamento, que foi feito pelo ator durante uma viagem romântica a Fernando de Noronha, em Pernambuco. "A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda", declarou a ex-Carrossel, na legenda da publicação.

