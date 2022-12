Gabi Martins e Lincoln Lau, ex-participante do 'De Férias com o Ex', estão namorando - Reprodução Internet

Gabi Martins e Lincoln Lau, ex-participante do 'De Férias com o Ex', estão namorandoReprodução Internet

Publicado 28/12/2022 14:39

Rio - Gabi Martins e Lincoln Lau seguem em clima de romance, após a cantora assumir o namoro com o empresário recentemente. Nesta quarta-feira, o casal trocou declarações apaixonadas nas redes sociais para celebrar os três meses desde o dia em que se conheceram.

fotogaleria

"Hoje faz 3 meses que eu te conheci. Esses 3 meses foram de muito amor e carinho. Vou continuar desse jeito desde que te conheci, cuidando de você, amando você e melhorando sempre. Você me faz uma pessoa melhor e agradeço todos os dias por ter me apaixonado por você. Te amo e obrigado por tanto", escreveu o ex-participante do reality show "De Férias com o Ex", da MTV, em postagem nos Stories do Instagram.

A ex-BBB repostou a foto em que os dois aparecem agarradinhos e acrescentou: "3 meses que você chegou para mudar todos os meus planos. Te amo!", escreveu Gabi.

A loira estava solteira desde fevereiro deste ano, quando chegou ao fim o romance com o cantor Thierry. No último dia 20, Gabi Martins usou as redes sociais para revelar que oficializou o namoro com Lincoln Lau, com quem foi vista aos beijos na "Farofa da Gkay". "Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor", declarou a famosa, na ocasião.