Marcos Harter faz comentários homofóbicos contra Romero Ferro - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 12:47

Rio - O cantor Romero Ferro disse para os fãs que vai processar o ex-BBB Marcos Harter após sofrer ataques homofóbicos do médico. Os dois se desentenderam nas redes sociais depois do cantor falar sobre a expulsão do cirurgião do "Big Brother Brasil 17", da TV Globo.

O bafafá entre eles começou, nesta segunda-feira, quando o pernambucano comentou a publicação de um portal no Instagram sobre a retrospectiva dos participantes expulsos do "Big Brother Brasil", da TV Globo. O músico, então, afirmou que a saída do cirurgião na 17ª edição do reality, depois dele ser acusado de agredir Emily Araújo, foi a que mais o impactou.

"Essa cena de Marcos coagindo Emilly é angustiante demais. Fico pensando o tanto de homem doente que oprime mulheres que existe no mundo. O tanto de mulher que ainda se cala. Fod*", opinou Romero.

Marcos não gostou nada do posicionamento do cantor e fez comentários homofóbicos contra ele. "É que você é fêmea e não tem a mínima ideia do que é pegar mulher. Teu negócio é teu sobrenome mesmo", respondeu o médico. "Aprendeu muito, dar o fiofó e votar em Lula", continuou o cirurgião. Indignado, Harter ainda publicou uma foto de Romero no Instagram Stories e se referiu a ele no feminino. "Pessoal, essa moça está precisando de atenção. Deem um pouco de palco para ela, por favor!".

Romero rebateu: "Marcos, não sou fêmea, não. Pelo visto, seu título de dr. não te deu perspectivas para entender sobre gênero, nem sobre respeito. Ter sido expulso foi pouco para você. Aprenda que machismo, agressão e LGBTFOBIA são crimes previstos na lei do nosso país".

No Twitter, o cantor também se pronunciou sobre a situação e exibiu prints das ofensas. "Fiz um comentário sobre a expulsão do Marcos (BBB 17), e fui vítima de LGBTFOBIA pelo próprio! Não só eu, mas várias pessoas que estavam comentando no post. Ele chamou a gente de anomalias! Dinheiro não compra caráter! LGBTFOBIA é crime", ressaltou.

Nesta terça-feira, o músico disse para os fãs que processará Marcos. "Noite péssima, milhões de gatinhos, mas a vida segue e o processo vem", prometeu no Twitter. No Instagram Stories, Romero desabafou: "A gente não pode ficar calado diante esse tipo de injustiça, de uma pessoa que comete um crime contra a gente, a nossa ideologia, nossa vida. Estou tomando todas as providências possíveis jurídicas, pessoais. A gente não pode deixar essa galera impune", afirmou o músico, no Instagram Stories.